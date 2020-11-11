Украина Сепаратисты сегодня обстреляли украинские позиции крупным калибром, ранен солдат ВСУ

2020-11-11 12:43 33

Сегодня сепаратисты Донбасса обстреляли украинские позиции из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один украинский военный получил ранения.

Как  сообщает пресс-служба Минобороны, Обстрел украинских позиций произошел неподалеку населенного пункта Каменка. Там оккупанты применили стрелковое оружие и пулеметы. Военного сразу госпитализировали, ему предоставляется медицинская помощь. Состояние здоровья медики расценивают, как удовлетворительное.

Напомним, в течение прошедших суток оккупанты два раза нарушили режим перемирия на Донбассе. Боевики открывали огонь из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия вблизи Водяного. В результате обстрелов потерь и ранений среди украинских военных не было.

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