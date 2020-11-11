Политика СМИ Конституционный суд открыл производство по нарушению карантина Зеленским

2020-11-11 13:12 75

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о нарушении карантина президентом Владимиром Зеленским, сообщает издание Страна.

"Постановлением Третьей коллегии судей Первого сената Конституционного суда Украины от 22 октября 2020 №231-3(І)/2020 открыто конституционное производство по этому делу", -  со ссылкой на пресс-службу КСУ передает Радио Свобода.

Представление было получено от Верховного суда 25 сентября. КСУ просят предоставить официальное толкование положений части первой статьи 105 Конституции Украины ("Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий") в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

С просьбой затребовать такое разъяснение изначально обратился Хмельницкий горрайонный суд, необходимость в этом обусловлена тем, что на его рассмотрении находится дело об административном правонарушении относительно президента Владимира Зеленского.

Речь идет об инциденте, когда Зеленский нарушил карантин. Напомним, в июне президент Зеленский в Хмельницком во время действия карантина устроил кофе-брейк в местном кафе, несмотря на запрет работы залов заведений общепита. Кроме того, в компании, судя по обнародованным позже фото, было не менее 5 человек.

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