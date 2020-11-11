Политика документ Полиция Украины срочно закрыла уголовное производство в отношении Байдена

2020-11-11 13:44 66

Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Байдена, которое было возбуждено по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщил в комментарии Укринформу осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

"Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении  Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина", - сообщил источник.

Напомним, Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Собеседник агентства добавил, что дело было зарегистрировано по ст.344 УКУ (вмешательство в деятельность государственного деятеля) в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, которое и закрыло дело 23 сентября текущего года.

Напомним, ранее Шокин заявил, что в 2016 году его уволили с должности генпрокурора из-за давления бывшего вице-президента США Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.

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