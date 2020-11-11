Коронавирус Садовый: Карантин выходного дня – это глупость, Львов не будет принимать глупых решений

2020-11-11 22:00 48

 

Мэр Львова считает, что пандемия коронавируса – не повод отнимать у жителя Львова возможность выпить кофе в кафе

Мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что Львов не будет принимать "неразумных решений". Об этом он сказал во Львове во время акции рестораторов "Имею право работать".

25% львовян уже переболели коронавирусом. Кто-то это учитывает, когда хочет принимать решения о карантине выходного дня? Давайте примем еще карантин обеденного перерыва! По моему мнению, – это глупость", – сказал Садовый.

"Что я предлагаю? Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город", – сказал мэр.

При этом он добавил, что "мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но если человек зайдет в кафе и выпьет кофе, то о каком локдауне можно говорить".

"Пусть сначала заплатят всем на карточки деньги наперед, а потом будем говорить о локдауне", – заявил Садовый.

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