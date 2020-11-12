Коронавирус Рубан связал «карантин выходного дня» с риском полного локдауна

2020-11-12 17:00 70

Глава Госпотребслужбы Киева считает его одним из шагов для введения тотального карантина

Введение карантина выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантин выходного дня ввелся для того, чтобы снизить активность населения.

"Согласно инкубационному периоду - в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии", - подчеркнул Рубан.

Как считает чиновник, в таком случаев в стране могут ввести полный локдаун.

"Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - уверен Рубан.

При этом, глава Госпотребслужбы отметил, что карантин выходного дня показывает неодинаковые результаты в различных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия", - подытожил Рубан.

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