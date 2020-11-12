Коронавирус "Эпицентр" пообещал соблюдать карантин выходного дня, но с нюансами

2020-11-12 17:30 140

После введения карантина выходного дня, сети торговых центров "Эпицентр" сделали заявление о режиме своей работы.

Об этом пресс-служба сети сообщила на странице в Facebook.

Так, руководство сети пообещало соблюдать карантин, но своеобразно:

через кассу будут продавать только продовольственные и медицинские товары,

все прочие товары (прежде всего - стройматериалы) - не через кассу, а только через интернет-магазин.

"То есть режим работы будет такой же как и короткий период в мае этого года, когда, после возмещений общественности, Эпицентр перестал продавать стройматериалы напрямую, а только через интернет-магазины. По факту же товар можно было купить прямо на месте, но, предварительно, оформив заявку через интернет", - поясняет телеграм-канал "Политика Страны".

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