Коронавирус В Минздраве объяснили, разрешили ли церквям не соблюдать карантин выходного дня

2020-11-12 20:30 322

Глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что власть не будет продолжать карантин выходного дня, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшится

В церквях можно собираться на богослужения в субботу-воскресенье не более 20 человек. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Отвечая на вопрос, правда ли, что церквям разрешили не соблюдать карантин выходного дня, Степанов сказал: "У нас установлено, что любые мероприятия массово могут проводиться (при участии, – ред.) не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей".

По его словам, новые карантинные ограничения должны быть едиными для всех, а власть не будет продолжать карантин выходного дня, если ситуация улучшится.

Степанов напомнил, что важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции.

- 11 ноября сообщалось, что в Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

- Идею карантина выходного дня критиковал министр культуры Александр Ткаченко. Он говорил, что это может привести последствиям для сферы культуры и креативных индустрий.

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