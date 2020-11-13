Украина ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

2020-11-13 09:38 133

В зоне ООС специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня за последние сутки.

"СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня, в частности 89 взрывов неопределенного происхождения, в Донецкой области и 7 таких нарушений в Луганской области", - указано в новом отчете миссии.

Кроме того, как сообщили в миссии, КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост вооруженных формирований функционировали.

При этом КПВВ у Золотого, Счастья, Гнутово и Новотроицкого функционировали, тогда как блокпосты сепаратистов у Золотого и Счастья были закрыты.

"Свободу передвижения СММ и дальше ограничивали", - добавили в ОБСЕ.

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