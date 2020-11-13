Политика Трамп заявил, что на выборах у него украли почти три миллиона голосов

2020-11-13 19:34 119

Фактически утративший шансы на второй срок Дональд Трамп заявил, что электронная система голосования Dominion по всей стране удалила 2,7 миллиона голосов, отданных за него на всеобщих выборах.

"Отчет: Dominion удалила 2,7 миллиона голосов Трампа по всей стране. Анализ данных показывает, что 221 тысяча голосов в Пенсильвании перешли от президента Трампа к Байдену. 941 тысяча голосов Трампа удалены. Штаты, использующие систему голосования Dominion, передали 435 тысяч голосов от Трампа к Байдену", - указано в сообщении главы Белого дома в Twitter.

Администрация Twitter отметила сообщение лидера США: "Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается".

Напомним, голосование на всеобщих американских выборах в США состоялось 3 ноября. При этом миллионы американцев проголосовали досрочно, в том числе по электронной почте.

По предварительным итогам президентской гонки, победу одержал кандидат от Демократической партии, бывший вице-спикер Джозеф Байден, который уже объявил об этом. Трамп не признал поражение.

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