Украина Еще один крупный город Украины отказался вводить карантин выходного дня

2020-11-13 14:14 5670

Одесса стала вторым городом Украине, власти которого отказались выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня. В городе не будут вводить дополнительные ограничения.

Ранее аналогичное решение было принято во Львове.

"На сегодняшний день город Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября", - сообщил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, передает "Думская".

Также он напомнил жителям города о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и соблюдении социальной дистанции.

Напомним, в Украине с 14 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

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