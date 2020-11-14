Украина Новый коммунальный удар, после повышения тарифов украинцы могут остаться без газа: «Иначе уже с 1 января…»

2020-11-14 11:30 56

 

Украинские чиновники намерены уже в ближайшее время оставить несколько миллионов человек без газа

Об этом сообщила глава энергетических и жилищных программ «Опора» Татьяна Бойко.

По ее словам, уже с первого января лишиться газа могут около трех миллионов человек. Именно столько человек в стране таких, у кого нет газового счетчика.

«Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено», - рассказали в «Николаевоблгазе».

По словам Бойко, подачу «голубого топлива» вряд ли остановят, хотя и должны были бы это сделать.

«Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ», - отметила она.

Ранее мы писали, что в "Нафтогазе" предупредили, что стоимость газа для бытовых потребителей вырастет почти на 35%. Украинцам придется платить больше за голубое топливо уже с ноября 2020 года.

С 1 ноября цена за кубометр газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 гривны с НДС и без учета стоимости доставки газа. В прошлом месяце, для сравнения, цена за кубометр составляла 4,7 гривны.

 Более того, как прогнозируют эксперты, в ближайшее время газ может подорожать до 9 тысяч гривен за тысячу кубометров.
 
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