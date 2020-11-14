Новый коммунальный удар, после повышения тарифов украинцы могут остаться без газа: «Иначе уже с 1 января…»

Украинские чиновники намерены уже в ближайшее время оставить несколько миллионов человек без газа
Об этом сообщила глава энергетических и жилищных программ «Опора» Татьяна Бойко.
По ее словам, уже с первого января лишиться газа могут около трех миллионов человек. Именно столько человек в стране таких, у кого нет газового счетчика.
«Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено», - рассказали в «Николаевоблгазе».
По словам Бойко, подачу «голубого топлива» вряд ли остановят, хотя и должны были бы это сделать.
«Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ», - отметила она.
Ранее мы писали, что в "Нафтогазе" предупредили, что стоимость газа для бытовых потребителей вырастет почти на 35%. Украинцам придется платить больше за голубое топливо уже с ноября 2020 года.
С 1 ноября цена за кубометр газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 гривны с НДС и без учета стоимости доставки газа. В прошлом месяце, для сравнения, цена за кубометр составляла 4,7 гривны.