Коронавирус Какие города отказываются от карантина "выходного дня". Полный список

2020-11-14 15:00 238

 

С полуночи субботы в Украине начинает действовать "карантин выходного дня", но не все мэры городов с этим согласны. В Кабмине настаивают, что их решение обязательное и предупреждают, что за его исполнением будет следить полиция.

О том, что происходит в разных городах, рассказало издание ВВС-Украина.

Черкассы

Городская власть Черкасс отказалась от карантина выходного дня после заседания комиссии по техногенной безопасности. Утверждается, что предприниматели против, а врачи не видят смысла а таком карантине. Поэтому в эти выходные будут работать питания, магазины, ТРЦ и рынки. Кафе и ресторанам разрешили работать не до 22:00, а в 23:00. В то же время запретили работу ночных клубов.

Тернополь

О том, что здесь не будет карантина, рассказал мэр города Сергей Надал. Там тоже считают, что карантин не поможет сдержать эпидемию, но зато уничтожит экономику города. Там уверены, что предприниматели, не получив выручку, будут вынуждены закрыть свои заведения и люли потеряют работу.

В то же время в Тернополе пообещали штрафовать предпринимателей, которые не будут носить маски.

Львов

Сначала мэр Львова Андрей Садовый хотел готовить иск в Конституционный суд, а потом заявил, что город не будет вводить ограничения. Более того, там отменили выходные и сделали всю неделю рабочей.

"Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин выходного дня, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд", - резюмировал мэр Львова.

Житомир

В городе тоже не стали рассматривать вопрос о введении карантина "выходного дня".

"У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантин", - пояснил мэр города Сергей Сухомлин.

Он считает, что 2 дня ограничений не повлияют на ситуацию, а людям надо кормить семьи. В то же время житомирская власть решила провести ИФА-тесты для всех работников школ.

Ровно

В Ровно решили пока не принимать решение о карантине и подождать до понедельника. В то же время, там намерены закрыть на выходные рынки.

Одесса

В Одессе тоже нет ограничений на ближайшие два дня. В мэрии говорят, что город остается в "оранжевой зоне" и никаких других карантинных мероприятий комиссия по техногенной безопасности пока не вводит.

Против введения карантина на выходных выступила местная власть и в других городах, в частности в Ивано-Франковске, Луцке, Мукачево. В нескольких городах поменьше, таких как Краматорск и Славянск, карантин опять же не вводят через соответствующие комиссии. Там отмечают, что тотальный карантин "выходного дня" не учитывает разницу между городами.

Как сообщали Українські Новини, департамент образования Харьковского городское совета возобновит школьные занятия для 5-11 классов с 16 ноября.

В то же время, ЦИКУкраины констатирует, что "карантин выходного дня", который Кбмин ввел до 30 ноября, не повлияет на проведение второго тура выборов мэров.

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