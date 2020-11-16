Украина Как соблюдается режим прекращения огня на Донбассе

2020-11-16 14:11 70

В районе боевых действий на Донбассе за минувшие сутки боевики дважды нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщили в пресс-центре Штаба ООС, потерь и раненых среди украинских военных нет.

"За минувшие сутки в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет", – говорится в сообщении.

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