Коронавирус Зараженный COVID-19 глава МОЗ Степанов пояснил, почему не подписал декларацию с семейным врачем

2020-11-16 12:16 294

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что намерен лечиться от коронавируса "как обычный пациент", чтобы на собственном опыте проверить работу системы и исправить недочеты. Первые выводы министр уже сделал. Об этом он сказал в своем видеообращении в Facebook.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения", – сказал Степанов.

Степанов также признался, что ранее не подписывал декларацию с семейным доктором. По его словам, до пандемии в этом не было необходимости, поскольку его супруга - медик.

Однако теперь чиновник намерен "пройти весь этот период, как обычный пациент", фиксировать все недостатки и сразу же искать пути их устранения. Степанов пообещал ежедневно делиться информацией "о своем пути пациента".

По его словам, первые выводы уже сделаны: необходимо предусмотреть возможность подписания декларации с семейным врачом онлайн.

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