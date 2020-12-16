Коронавирус В Минздраве признали, что число зараженных резко вырастет когда появятся быстрые тесты

2020-12-16 10:11 161

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может вырасти из-за тестирования на антиген контактных лиц больных COVID.  

"Мы ввели так называемое скрининговое тестирование, когда мы тестируем контактных больных. Мы начали уже его экспресс-тестами на антиген - это быстрые тесты за 15 минут.

И мы понимаем, что количество выявленных больных будет увеличиваться, потому что сейчас бессимптомных мы не видим", - признал глава Минздрава Максим Степанов во врмя выступления по ТВ.

По его мнению, ситуация с заболеваемостью в Украине немного стабилизировалась и количество больных COVID-19 уменьшилось. Кроме статистики, это подтверждает количество обращений на горячую линию и к врачам.

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