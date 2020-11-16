Украина Новые пенсии с минусом в 1458 гривен: как украинцев изживают со свету

2020-11-16 19:00 196

 

Украинским пенсионерам хватает пенсии только на то, чтобы не умереть с голоду. Такой вывод сделали в Министерстве социальной политики, посмотрев статистику.

А цифры, как говорится, вещь упрямая. О статистических данных и связанных с ними пенсиях, сообщил «Обозреватель».

Статистика говорит следующее. В настоящее время в Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3 170 грн. В то же время, сумма минимальной потребительской корзины для пенсионера составляет 1479 грн. на месяц. А минимальная пенсия в стране - 1712 грн. Посчитать легко. Пенсионерам едва хватает денег на еду. А если говорить о прожиточном минимуме, то до него пенсионерам не хватает еще 1458 гривен.

Дальнейшие комментарии излишни. Более детально со статистическими данными можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики.

Отметим, что ранее в профильном комитете Верховной Рады предлагали увеличить прожиточный минимум до уровня 40% средней зарплаты. Однако в Кабинете министров такую идею не поддержали из-за нехватки средств.

В следующем году пенсионерам сделают повышение минимальной пенсии три раза: с 1 января выплаты поднимут до 1769 гривен, с 1 июля – до 1854 гривен, а с 1 декабря пенсионеры станут получать минимальные выплаты в размере 1934 гривны.

Но это все равно не дотягивает до прожиточного минимума.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в Украине нечем будет платить пенсии. Выход из этой ситуации чиновник видит в создании системы накопительных пенсий.

Такую систему уже раскритиковали эксперты и назвали «финансовой пирамидой»

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