Коронавирус Шмыгаль - бизнесу: "карантин выходного дня" могут признать форс-мажором

2020-11-16 20:00 98

 

Правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли доходы из-за локдауна выходного дня. В частности, прорабатывается и вариант признания "карантина выходного дня" форс-мажором. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского.

"В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать "кредитные каникулы" для бизнеса в рамках программы "5-7-9", признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств", - доложил Шмыгаль Президенту.

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который пострадал из-за "карантина выходного дня".

"В следующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли", - указали в ОП.

Также указано, что правительство активно работает и над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников. В частности, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае болезни.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко добавил, что после приказа Главы государства тщательно проработать этот вопрос подготовка страховых программ активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская и другие.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу "карантина выходного дня", против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг.

Добавим, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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