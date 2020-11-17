Затишье на Донбассе: в зоне ООС за сутки зафиксирован один обстрел

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано всего одно нарушение сепаратистами режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины..
В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время из временно оккупированного поселка Пикузы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.
Боевых потерь и раненых среди военных Объединенных сил нет.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире