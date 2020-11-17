Украина Затишье на Донбассе: в зоне ООС за сутки зафиксирован один обстрел

2020-11-17 12:41 63

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано всего одно нарушение сепаратистами режима прекращения огня. 

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщает пресс-служба Минобороны Украины..

В течение дня наблюдалась тишина, однако в вечернее время из временно оккупированного поселка Пикузы открыли огонь из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

Боевых потерь и раненых среди военных Объединенных сил нет.

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