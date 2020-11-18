Украина Новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, кому и сколько придется платить: "нельзя выходить без..."

2020-11-18 19:30 4200

 

Украинцев будут наказывать штрафами за несоблюдение новых Правил дорожного движения

Кабмин утвердил изменения, которые обязывают пешеходов носить одежду со светоотражающими элементами в темное время суток и других ситуациях, котырые создают плохую видимость во время движения. Такое решение объявили во время заседания правительства.

Ранее украинцам лишь рекомендовали светоотражающие элементы во время пеших прогулок, а по новым правилам вобще нельзя выходить без них на улицу вечером или в туман. Прикрепить к одежде можно специальные ленты, наклейки или же купить отдельный жилет - лишь бы "блики" были хорошо видны издалека. Все это поможет предупредить водителя издалека (до 130 метров) и избежать ДТП.

Согласно инициативе, на первый раз нарушители могут отделаться предупреждением от правоохранителей. Если же их поймают без светоотражателей повторно - выпишут штрав в размере 510 гривен. Авторы считают, что благодаря нововведениям летальных случаях на дорогах станет в шесть-восемь раз меньше.

В июне Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Теперь же, после одобрения Кабмином, депутатам придется проголосовать за него еще раз.

МВД также предлагает обязать водителей менять летние шины на зимние и обратно в зависимости от сезона. Правоохранители подчеркнули, что у летней резины хуже сцепление с дорогов условиях гололеда, она "дубеет" при температуре ниже +7 градусов, в результате увеличивается тормозной путь.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Новые пенсии с минусом в 1458 гривен: как украинцев изживают со свету

2020-11-16 19:00 371

Дикие штрафы в 170 тысяч гривен обрушились на украинцев, кого накажут: "Или конфискация"

2020-11-16 18:00 357

Новый коммунальный удар, после повышения тарифов украинцы могут остаться без газа: «Иначе уже с 1 января…»

2020-11-14 11:30 41839

Доллар "разорвет" гривну, украинцев ошарашили прогнозом по курсу валют: "В ближайшее время..."

2020-11-11 20:00 61496

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать

2020-11-18 21:30 105

Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода

2020-11-18 21:00 329

Новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, кому и сколько придется платить: "нельзя выходить без..."

2020-11-18 19:30 4200

В метро Киева устанавливают приборы для реанимации при остановке сердца

2020-11-18 15:14 63
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать 2020-11-18 21:30 105
Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода 2020-11-18 21:00 329
Новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, кому и сколько придется платить: "нельзя выходить без..." 2020-11-18 19:30 4200
В метро Киева устанавливают приборы для реанимации при остановке сердца 2020-11-18 15:14 63

Лента

22:00 Ученые сравнили смертность мужчин и женщин от коронавируса
21:30 Кабмин сделал первый шаг к введению накопительных пенсий в Украине: что нужно знать
21:00 Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
20:30 Карантин ужесточат по-максимуму, попасть в кафе и ТРЦ будет невозможно: "Без сканирования..."
фото 20:00 "Других проблем в стране нет": самолет Зеленского оснастят интернетом за 32 миллиона
19:30 Новые штрафы ударят по кошелькам украинцев, кому и сколько придется платить: "нельзя выходить без..."
19:00 Матч Швейцария – Украина не перенесут на 2021 год
18:30 Pfizer завершила испытания вакцины от COVID-19, результаты просто фантастические
18:00 В больнице Киевской области умер больной коронавирусом, который пожертвовал свой кислород сыну
17:30 Без концертов, фудкорта и живой елки. Как в Киеве будут встречать Новый год-2021