Украина видео Концерт артистів балету пам'яті народної артистки України Аніко РЕХВІАШВІЛІ - наживо

2020-11-19 11:52 84

Концерт артистів балету пам'яті народної артистки України, балетмейстера, педагога, художнього керівника балетної трупи у 2013 - 2019 роках Аніко РЕХВІАШВІЛІ - наживо!

Онлайн-трансляція відбуватиметься на каналі KYIV OPERA і тут, на сторінці Національна опера України імені Т. Г. Шевченка у fb.

У програмі концерту – фрагменти з вистав "Дама з камеліями", "Віденький вальс", "Снігова королева", "El sombrero de tres picos", "Юлій Цезар", адажіо з незавершенного балету "Красуня та чудовисько" та хореографічні номери у постановці Аніко Рехвіашвілі.

Участь беруть артисти балету Національної опери України, артисти театру хореографічних мініатюр «Сузір’я Аніко». Подробиці і програма на сторінці вечора.

Початок концерту о 19.00.

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