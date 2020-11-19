Украина Украинцам обещают электротранспорт к 2030 году

2020-11-19 17:00 140

Власти намерены в течение десяти лет заменить городской общественный транспорт на электрический.

В Украине к 2030 году планируют полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический, заявляет министр инфраструктуры Владислава Криклия в четверг, 19 ноября.

"Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них", - рассказал министр в ходе Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.

Он отметил, что разработан проект стратегии развития автопромышленности, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электротранспорта.

Криклий напомнил, что в Украине действует освобождение от уплаты НДС на ввоз электромобилей.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах", -сообщил министр, отметив, что идет работа над проектом по размещению электрозарядных станций на всех автомагистралях.

Отметим, в октябре рынок электромобилей Украины упал на 15%.

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