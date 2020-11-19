Украина "Газовый год закончился": украинцы получат новые платежки, привычные суммы кардинально изменятся

2020-11-19 19:30 504

Речь о тех платежах, которые выставляют местные облгазы, - за доставку "голубого топлива".

Напомним, уже год украинцы платят за газ по двум платежкам - за потребление и за доставку. Во втором случае сумма всегда была одной и той же, но сейчас грядут изменения, пишет Budport.

Так как стандартный "газовый год", который длился с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года, закончился, то в новых квитанциях, к уже привычной сумме добавлена еще одна цифра - объем потребленного за год газа.

Знать свой объем потребления за прошлый "газовый год" важно, так как этот показатель будет заложен при расчете сумм будущих платежей. Одни облгазы указывают его в самой квитанции, потребителям тех облгазов, кто не указал в квитанции, можно узнать свой объем потребленного за год газа онлайн – в Личном кабинете. Эти извещения являются предупреждением о скором изменении суммы в платежке – так называемой "абонплаты" за подключение к трубе.

Для расчета новой суммы необходимо умножить свой объем потребления за прошедший период на тариф за транспортировку, утвержденный НКРЭКУ конкретно для вашего облгаза, и поделить на число месяцев в год.

Ранее мы сообщали, за время карантина выросли долги украинцев за коммунальные услуги, наибольшая доля которых - за газ.

По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн.

По итогам оплаты за октябрь, по сравнению с предыдущими периодами, число должников за потребленный газ выросло до 60%.

Критические ситуации с долгами в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях - более двух млрд грн долгов.

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