Мир Ученые установили связь продолжительности сна с сердечными заболеваниями

2020-11-20 22:12 147

Ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане, США, выяснили, что риск заболеваний сердца значительно ниже у людей, соблюдающих здоровый режим сна - от семи до восьми часов каждую ночь.

Как сообщает Express, в ходе исследования ученые наблюдали за 408 802 людьми в возрасте от 37 до 73 лет, при этом у 5221 из них была обнаружена сердечная недостаточность.

Оказалось, что у них были проблемы со сном: одни мучались от бессонницы, другие часто просыпались по ночам из-за собственного храпа, у третьих продолжительность сна была слишком короткой.

Также выяснилось, что у людей с наиболее здоровым режимом сна риск сердечных заболеваний значительно ниже. Лучшей продолжительностью сна для долголетия ученые определили от семи до восьми часов каждую ночь.

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