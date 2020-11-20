Коронавирус Вторая волна Covid-19 разрушила миф, что он опасен только для людей в возрасте

2020-11-20 14:15 301

С приходом второй волны пандемии медики больше не считают, что Covid-19 абсолютно не опасен для молодых людей и эта категория населения переносит болезнь в легкой форме. Сегодня врачи уверяют, что коронавирус страшен как для людей любой возрастной категории.

"То есть если еще летом, я сам говорил, что для молодых людей Covid-19 не страшен, потому что молодые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме и не нуждаются в госпитализации. То на сегодняшний день уверенно могу сказать, что это не так. У молодежи, даже без сопутствующей патологии, имеет место тяжелое течение Covid-19 и летальность, в том числе", - сообщил врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров.

По словам медиков, сегодня коронавирус одинаково сильно поражает как молодых людей, так и людей преклонного возраста. Почему вирус так изменил свою тактику, медики объяснить не могут.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 14 тыс. 575 новых случаев коронавируса.

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