Коронавирус Аваков предлагает садить на 5 лет за умышленное заражение коронавирусом

2021-05-12 20:40

Министерство внутренних дел Украины подготовило законопроект, которым вносятся изменения в закон по противодействию дискриминации.

Соответствующую инициативу в ходе выездного заседания Кабинета министров в среду, 12 мая, представил глава МВД Арсен Аваков.

Проект закона предусматривает, в частности, внесение изменений в административный кодекс. В нем появится новая статья - о правонарушениях на почве нетерпимости.

Под нетерпимостью ведомство Авакова предлагает понимать предвзятое отношение к определенным категориям лиц - по расовому, политическому, религиозному, половому, социальному признакам. Эта правка будет внесена в статью 35 админкодекса, в которой прописаны обстоятельства, которые считаются отягчающими.

Дискриминация по любому из признаков будет наказываться штрафом от 200 до 300 необлагаемых минимумов (3,4- 5,1 тысяча гривен), а для должностных лиц или субъектов предпринимательской деятельности - 300-500 необлагаемых минимумов (5,1-8,5 тысяч гривен).

Отягчающим фактором нетерпимость предлагается признать также в уголовных правонарушениях - соответствующий пункт хотят внести в УК.

Кроме того, в Уголовном кодексе МВД предлагает переписать и статью 130 - о намеренном заражении опасной инфекционной болезнью.

Сейчас речь в ней идет в основном о ВИЧ, также указаны "другие неизлечимые инфекционные болезни". В новой интерпретации ВИЧ и неизлечимые болезни убрали, то есть, в случае принятия законопроекта под статью можно будет попасть за заражение "особо опасной инфекционной болезнью". О каких именно инфекциях идет речь - неясно, но в теории к этому списку можно отнести и коронавирус.

При этом предлагается усилить ответственность за заражения. Сейчас предусмотрен арест на срок до трех месяцев или срок на 3-5 лет. В новом проекте прописали лишение свободы от 3 до 8 лет, а, если виновник заразит двух или больше лиц или несовершеннолетних - ему будет грозить срок от 5 до 10 лет.

Напомним, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины также принял решение о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) - формирования этого органа требовали в Евросоюзе. Оно получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.