Мокрый снег и гололедица, но не везде: прогноз погоды на выходные

На выходных, 21-22 ноября, в Украине ожидается понижение температуры воздуха, небольшой снег и гололедица на дорогах.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.
В субботу на большей части Украины, кроме западных и большинства южных областей, прогнозируется небольшой мокрый снег, который продолжит идти в воскресенье в восточной и северо-восточной части страны. На остальной территории без осадков.
На дорогах страны местами возможна гололедица, кроме западных и южных областей.
Температура воздуха ночью ожидается от 1° тепла до 5° мороза, днем 0-6° тепла, на востоке страны 1-3° мороза.
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