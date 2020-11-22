Коронавирус Полиция пока не штрафует людей без масок: названа причина

2020-11-22 00:32 56

В Украине полиция проверяет соблюдение карантинных противоэпидемических правил и проводит профилактические беседы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сотрудники полиции в составе мобильных групп проводят проверку и нацелены на проведение профилактической работы среди граждан. Людям объясняют новые требования законодательства о ношении маски и правильном ее использовании во время действия карантина в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте.

Штрафуют граждан лишь в том случае, когда они отказываются реагировать на замечания и использовать средства защиты. Тогда на месте выписывают штраф в размере 170-255 гривен.

Также полицейские во время профилактической работы раздают защитные маски тем, у кого их нет.

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