Украина Какая пенсия ждет украинцев со средней зарплатой: названа сумма

2020-11-22 00:36 203

В Украине гражданам с 27-летним стажем и средней зарплатой будут начисляться выплаты пенсии в размере около 2,7 тыс. грн.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Выплаты выше могут быть при большем стаже,но с средней зарплатой. Если он равен 35 годам, то пенсия составляет 3,5 тыс. грн.

По статистике, пенсии выше у жителей Киева, так как в столице больше зарплаты. Также высокими считаются выплаты в больших городах.

Напомним, в среду, 18 ноября, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о введении накопительных пенсий в Украине.

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