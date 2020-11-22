Украинцев предупредили о скачке тарифов на газ

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подтвердили, что работают над очередным пересмотром стоимости газа.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Dubinsky.pro.
Так, уже анонсировалось повышение тарифа на газ для населения на 30%.
При этом, в последний раз его меняли с 1 ноября 2020 года. Так, НАК «Нафтогаз» повысил тариф для домохозяйств на 34,7% — до 6,33 грн/м3 с НДС. Это без учета стоимости распределения.
Но этим власти не ограничатся. Также будет повышена и стоимость доставки (распределения) газа. Об этом заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий в эфире 1+1.
По ее словам, тарифы поднимут из-за подорожания газа, ведь в структуре тарифа на распределение — 50% стоимости газа как такового.
«Другими словами, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит, и тариф на распределение возрастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен», — сказала Бабий.
Ранее сообщалось о том, как Ольга Бабий заявила, что не только установление тарифа входит в понятие регулирования тепла и воды, но и защита прав потребителей. Кроме того, проверки использования средств.
По ее мнению, органы власти не совсем готовы, и передавать им функции регулирования пока рано: на местах оно часто сопровождается злоупотреблениями.
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