Украина Украинцев предупредили о скачке тарифов на газ

2020-11-22 00:57 63

 

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подтвердили, что работают над очередным пересмотром стоимости газа.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Dubinsky.pro.

Так, уже анонсировалось повышение тарифа на газ для населения на 30%.

При этом, в последний раз его меняли с 1 ноября 2020 года. Так, НАК «Нафтогаз» повысил тариф для домохозяйств на 34,7% — до 6,33 грн/м3 с НДС. Это без учета стоимости распределения.

Но этим власти не ограничатся. Также будет повышена и стоимость доставки (распределения) газа. Об этом заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий в эфире 1+1.

По ее словам, тарифы поднимут из-за подорожания газа, ведь в структуре тарифа на распределение — 50% стоимости газа как такового.

«Другими словами, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит, и тариф на распределение возрастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен», — сказала Бабий.

Ранее сообщалось о том, как Ольга Бабий заявила, что не только установление тарифа входит в понятие регулирования тепла и воды, но и защита прав потребителей. Кроме того, проверки использования средств.

По ее мнению, органы власти не совсем готовы, и передавать им функции регулирования пока рано: на местах оно часто сопровождается злоупотреблениями.

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