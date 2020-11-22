Коронавирус "План Б": Шмыгаль поделился сценарием более жесткого карантина

2020-11-22 14:30 147

 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что обсуждение введения более жесткого карантина в Украине продолжается.

Как подчеркнул он в сообщении в своем Facebook, однако ни одной даты пока нет.

По его словам, правительство будет ориентироваться на эффект карантина выходного дня, эффект от которого можно будет оценить в декабре.

"Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших", - подчеркнул премьер.

В то же время подготовку плана о введении более жесткого карантина он назвал "планом Б".

"Если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - утверждает Шмыгаль.

Он напомнил, что с местными властями проводят консультации об оптимальности противоэпидемических правил.

"Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами. Анализируется ситуация по каждому региону. Все это мы делаем сейчас, чтобы наработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Хочу еще раз подчеркнуть: ни одной даты по введению более жесткого карантина сейчас нет", - добавил Шмыгаль.

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