Праздники и выходные в декабре: украинцев порадовали, сколько дней будем отдыхать перед Новым годом

Стало известно, сколько выходных будет в декабре у простых украинцев
Так, в последнем месяце 2020 года украинцы будут отдыхать 9 дней.
Как известно, на 25 декабря выпадает Католическое Рождество, которое официально объявлено выходным днем.
И праздник выпадает на пятницу, поэтому украинцы получат продолжительный уикэнд - с 25 по 27 декабря.
Власти также рекомендуют 24 декабря сократить рабочее время на один час. Сокращенным днем будет считаться и 31 декабря. Но в некоторых компаниях в этот день сотрудники не выходят на работу, но такие нюансы обсуждаются внутри коллектива отдельно.
Всего в декабре будет 22 рабочих дня. В последнем месяце 2020 года также отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая (19 декабря) и другие, но дополнительных выходных в эти дни не предусмотрено.
Ранее мы рассказывали о праздниках, которые украинцы будут отмечать в 2021 году.
Так, Кабмин утвердил график переноса рабочих дней для украинцев на следующий год.
В частности, правительство предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:
Согласно графику переноса рабочих дней, украинцы получат продолжительные выходные по четыре дня подряд.
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