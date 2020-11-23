Украина Праздники и выходные в декабре: украинцев порадовали, сколько дней будем отдыхать перед Новым годом

2020-11-23 20:00 1491

 

Стало известно, сколько выходных будет в декабре у простых украинцев

Так, в последнем месяце 2020 года украинцы будут отдыхать 9 дней.

Как известно, на 25 декабря выпадает Католическое Рождество, которое официально объявлено выходным днем.

И праздник выпадает на пятницу, поэтому украинцы получат продолжительный уикэнд - с 25 по 27 декабря.

Власти также рекомендуют 24 декабря сократить рабочее время на один час. Сокращенным днем будет считаться и 31 декабря. Но в некоторых компаниях в этот день сотрудники не выходят на работу, но такие нюансы обсуждаются внутри коллектива отдельно.

Всего в декабре будет 22 рабочих дня. В последнем месяце 2020 года также отмечаются такие праздники, как День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая (19 декабря) и другие, но дополнительных выходных в эти дни не предусмотрено.

Ранее мы рассказывали о праздниках, которые украинцы будут отмечать в 2021 году.

Так, Кабмин утвердил график переноса рабочих дней для украинцев на следующий год.

В частности, правительство предлагает перенести три рабочих дня следующим образом:

  • с пятницы, 8 января на субботу, 16 января – для празднования Рождества (7 января).
  • с понедельника, 23 августа , на субботу, 28 августа (День Независимости 24 августа)
  • с пятницы, 15 октября , на субботу, 23 октября – (День защитника Украины 14 октября).

Согласно графику переноса рабочих дней, украинцы получат продолжительные выходные по четыре дня подряд.

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