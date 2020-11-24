Украина Перемирие на Донбассе нарушено - сепаратисты применили минометы и гранатометы

2020-11-24 10:41 140

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса четыре раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщает штаб ООС, в районе Красногоровки сепаратисты использовали миномет калибра 82 мм, в пригороде Авдеевки и в районе Водяного - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В свою очередь украинские военнослужащие на огневые провокации противника оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток сепаратисты на Донбассе огневую активность не проявляли.

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