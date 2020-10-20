Спорт Перед матчем Лиги чемпионов Динамо- Ювентус фанатов проверят и снабдят масками

2020-10-20 15:14 117

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом состоится со зрителями, об этом сообщил официальный сайт киевского клуба. Болельщики на входе на стадион получат защитную маску от киевского Динамо.

Как информирует пресс-служба "бело-синих", болельщики смогут попасть на стадион за два часа до игры - с 17:55.

Все фанаты пройдут контроль перед входом на стадион. Если у посетителя игры температура окажется выше 37.2, то вход будет запрещен. Кроме того, каждый болельщик должен иметь при себе документ, который удостоверяет личность: банковскую карту с фото, паспорт, загранпаспорт или водительское удостоверение.

Матч Динамо - Ювентус состоится во вторник, 20 октября, на НСК Олимпийский. Начало - в 19:55 по киевскому времени.

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