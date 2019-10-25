Спорт Динамо и Копенгаген разменяли результативную ничью: статистика матча

2019-10-25 11:15 192

Сменившее главного тренера столичное Динамо на своем поле в Киеве разменяло результативную ничью с Копенгагеном  в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо — Копенгаген 1:1

Голы: Шабанов, 53 — Сотириу, 2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Вербич — Цыганков, Беседин, Де Пена (Гармаш, 80).

Копенгаген: Йонссон — Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо — Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 74) — Сантос (Бенднтер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87).

Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин — Стаге, Бартолец.

Матч выдался непростывм как для "киевлян", так и для сопериника. Гостям удалось забить уже с первой попытки. Георгий Бущан допустил ошибку при попытке вынести мяч из своей штрафной, послав мяч точно на ногу игроку Копенгагена. Датчане быстро провели атаку, отправили мяч в штрафную, где Стаге сбросил мяч на ногу нападающему гостей Сотириу, а тот мощно пробил под перекладину.

Быстрый пропущенный мяч немного сбил игроков Динамо, которые в первом тайме не могли создать серьезное преимущество. Попытки Динамо свелись к активности у чужих владений от Карлоса Де Пены и Виктора Цыганкова. Уругваец угрожал владениям Йонссона преимущественно ударами издали, а капитан Динамо регулярно навешивал.

Зато у ворот Бущана часто было жарко, в одном из моментов Бущан в красивом прыжке достал мяч из правой "девятки" своих ворот после удара головой в исполнении Нельссона, а затем парировал выстрел от левого угла вратарской от Сантоса.

Едва начался второй тайм, ка Динамо отыгралось. На 53-й минуте Артем Шабанов головой замкнул подачу Виктора Цыганкова со штрафного.

После этого динамовцы заиграли надежнее в обороне и сильнее в атаке. Были полумоменты у Цыганкова, де Пены, Беседина, но счет на табло в итоге не изменился.

Динамо и Копенгаген набрали по пять очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы B. Датчане опережают киевский клуб по дополнительным показателям. 7 ноября Копенгаген и Динамо сыграют в Дании матче четвертого тура.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Из-за матча Динамо-Копенгаген сегодня будут перекрывать три станции киевского метро

2019-10-24 12:11 333

Лига Европы: Сегодня Александрия будет противостоять немецким "волкам"

2019-09-19 14:46 2010

Динамо проиграло на "Олимпийском" черниговской Десне - статистика матча

2019-09-16 08:39 1446

"Попытаемся снять проклятье" - Шевченко о сегодняшнем матче плей-офф Лиги Европы

2019-08-22 15:14 1938

Еще новости в разделе "Спорт"

Динамо и Копенгаген разменяли результативную ничью: статистика матча

2019-10-25 11:15 192

Бывшие "киевляне" Хачериди и Милевский стали одноклубниками в Беларуси

2019-10-24 11:16 414

Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

2019-10-22 19:00 543

Усика напугали расправой в России: «Ждет то же, что и Гвоздика»

2019-10-21 18:30 2028
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Динамо и Копенгаген разменяли результативную ничью: статистика матча 2019-10-25 11:15 192
Бывшие "киевляне" Хачериди и Милевский стали одноклубниками в Беларуси 2019-10-24 11:16 414
Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 2019-10-22 19:00 543
Усика напугали расправой в России: «Ждет то же, что и Гвоздика» 2019-10-21 18:30 2028

Лента

14:15 В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов
13:41 Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде
фото 13:22 Розмова про три ”Ч”
13:13 СКАНДАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ ФИРМА «РОСТДОРСТРОЙ» ПРИСТУПИЛА К ОСВОЕНИЮ НОВОГО ДОРОЖНОГО ПОДРЯДА
13:12 Разумков в Страсбурге публично поставил под сомнение авторитет Совета Европы
12:44 На учениях под Одессой пострадали от взрыва курсанты Военной академии
КАРТА 12:16 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - обновленные данные штаба
11:43 Главу Минфина Маркарову заподозрили в аферах с элитной недвижимостью в Киеве
11:15 Динамо и Копенгаген разменяли результативную ничью: статистика матча
10:42 Польша максимально упрощает трудоустройство врачей из Украины