Спорт Динамо и Копенгаген разменяли результативную ничью: статистика матча

2019-10-25 11:15 192

Сменившее главного тренера столичное Динамо на своем поле в Киеве разменяло результативную ничью с Копенгагеном в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Динамо — Копенгаген 1:1

Голы: Шабанов, 53 — Сотириу, 2

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Шепелев, Сидорчук, Вербич — Цыганков, Беседин, Де Пена (Гармаш, 80).

Копенгаген: Йонссон — Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо — Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 74) — Сантос (Бенднтер, 89), Сотириу, Фальк (Варела, 87).

Предупреждения: Сидорчук, Вербич, Кендзера, Беседин — Стаге, Бартолец.

Матч выдался непростывм как для "киевлян", так и для сопериника. Гостям удалось забить уже с первой попытки. Георгий Бущан допустил ошибку при попытке вынести мяч из своей штрафной, послав мяч точно на ногу игроку Копенгагена. Датчане быстро провели атаку, отправили мяч в штрафную, где Стаге сбросил мяч на ногу нападающему гостей Сотириу, а тот мощно пробил под перекладину.

Быстрый пропущенный мяч немного сбил игроков Динамо, которые в первом тайме не могли создать серьезное преимущество. Попытки Динамо свелись к активности у чужих владений от Карлоса Де Пены и Виктора Цыганкова. Уругваец угрожал владениям Йонссона преимущественно ударами издали, а капитан Динамо регулярно навешивал.

Зато у ворот Бущана часто было жарко, в одном из моментов Бущан в красивом прыжке достал мяч из правой "девятки" своих ворот после удара головой в исполнении Нельссона, а затем парировал выстрел от левого угла вратарской от Сантоса.

Едва начался второй тайм, ка Динамо отыгралось. На 53-й минуте Артем Шабанов головой замкнул подачу Виктора Цыганкова со штрафного.

После этого динамовцы заиграли надежнее в обороне и сильнее в атаке. Были полумоменты у Цыганкова, де Пены, Беседина, но счет на табло в итоге не изменился.

Динамо и Копенгаген набрали по пять очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы B. Датчане опережают киевский клуб по дополнительным показателям. 7 ноября Копенгаген и Динамо сыграют в Дании матче четвертого тура.