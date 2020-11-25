Фото-видео видео Ферзевый гамбит побил невероятный рекорд просмотров на сервисе Netflix

2020-11-25 09:14 140

Как сообщает The Hollywood Reporter, нашумевший "Ферзевый гамбит", основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса, стал самой успешной премьерой сервиса Netflix среди мини-сериалов.

Лента о талантливой шахматистке с Аней Тэйлор-Джой в главной роли стартовала в прокате 23 октября, и за первые 28 дней ее просмотрели из рекордных 62 млн аккаунтов.

"Ферзевый гамбит" также стал самым популярным мини-сериалом об играх и одним из самых популярных мини-сериалов в целом. Сейчас его опережает только документальный мини-проект Netflix о Джо Экзотике "Король тигров" (Tiger King) — за 28 дней после релиза его посмотрели на 64 млн аккаунтов.

По данным вице-президента Netflix по оригинальному контенту и продюсера "Гамбита" Питера Фридлендера, мини-сериал попал в топ-10 в 92 странах, он занимает первое место в 63 из них, в том числе в Великобритании, Аргентине, Израиле и ЮАР.

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видео Ферзевый гамбит побил невероятный рекорд просмотров на сервисе Netflix 2020-11-25 09:14 140
фото + видео Harley-Davidson выпустил свой первый электровелосипед - продажи стартуют весной 2020-10-30 21:36 1565
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