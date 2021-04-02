Фото-видео видео Вышел первый трейлер мини-сериала Netflix о первом темнокожем самурае

2021-04-02 22:12

Netflix опубликовал первый трейлер шестисерийного анимационного мини-сериала о самурае Ясукэ, премьера которого запланирована на 29 апреля.

В основе сюжета лежит история прибытия афросамурая Ясукэ из Африки в Японию. Получив прозвище "Черный самурай", герою предстоит вступить в схватку с феодалом.

В реальности Ясукэ был африканцем и рабом миссионера. Затем он познакомился с самураем Ода Нобунагой и стал первым темнокожим, которого увидел военачальник.

Исполнительным продюсером проекта стал Лешон Томас ("Гетто"), а режиссером анимации выступит Сатоси Иватаки.

 

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