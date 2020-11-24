Коронавирус Великобритания отменяет локдаун, но вводит жесткую систему локальных ограничений

2020-11-24 14:45 77

Как сообщает агентство Bloomberg, уже на следующей неделе власти Великобритании намерены отменить локдаун. Вместо жесткого карантина планируется ввести новую систему местных ограничений.

Премьер страны Борис Джонсон подтвердил, что общий карантин закончится, однако его заменит более жесткая трехуровневая система локальных ограничений, которая должна действовать до весны следующего года.

Так, магазины, парикмахерские и тренажерные залы откроются во всех зонах страны, спортивные мероприятия на открытом воздухе смогут посещать до 4 000 зрителей, согласно правительственному документу Зимний план COVID-19. Пабы, бары и рестораны будут работать на вынос в местах, где введен третий - самый высокий уровень карантина.

В своем обращении к Палате общин Джонсон отметил, что правительство сотрудничает с делегированными администрациями Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии по плану, который позволит людям увидеть своих родных на Рождество.

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