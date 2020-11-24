Украина Цены на газ стремительно идут вверх, названы драконовские тарифы: "в 3,7 раза больше..."

2020-11-24 17:30 3003

 

Украинцы платят за газ почти в четыре раз меньше, чем в Европе

Как стало известно Politeka.net, в перой половине 2020 года стоимость топлива для жителей Евросоюза стабильно держались на уровне 80 евро за тысячу кубометров. "Евростат" сообщает, что самые низкие средние цены на природный газ в первом полугодии зафиксировали в Латвии, Венгрии и Румынии (3,2 евро за 100 киловатт-часов), дороже всего приходилось платить в Нидерландах (10 евро) и в Швеции (9,8 евро), высокие цены установили во Франции и Дании (около восьми евро). Налоги и сборы составили 33% от стоимости газа.

Что касается Украины, средняя цен на газ для бытовых потребителей в первые шесть месяцев составила 5 299,2 гривны (с НДС) за тысячу кубометров, согласно официальному курсу НБУ - это 185,2 евро за 100 кВт/ч. Таким образом, газ для европейцев стоил в 3,7 раза больше, чем для украинцев.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что из-за холодной погоды и истощения запасов в хранищах стоимость газа может резко подскочить в декабре. Президент ассоциации Газовые трейдеры Украины Андрей Мизовец прогнозирует, что в будущем месяце украинцам придется в среднем платить до семи тысяч гривен за тысячу кубических метров.

Директора ГК "Нафтогаз" Максим Рабинович подчеркнул что предсказать цену на газ для домохозяйств можно только после 25 ноября. Пока же компании-поставщики подготовили меры, чтобы удерживать цены на уровне 4,5-7,25 гриввен за кубометр.

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