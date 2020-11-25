Фото-видео видео В пустыне США нашли неизвестную науке металлическую конструкцию

2020-11-25 09:37 434

Сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне металлическую конструкцию в форме монолита высотой в 3,6 метра. Власти не знают, как загадочный объект там оказался.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Так, металлическую конструкцию обнаружили во время планового полета, который осуществлялся в целях мониторинга популяции диких баранов в регионе.

По словам пилота вертолета, монолит заметил один из биологов, который находился на борту.

Члены экипажа не могли поверить своим глазам, группа приземлилась и убедилась, что это действительно металлический монолит.

«На землях, находящихся в федеральном управлении, устанавливать художественные конструкции незаконно — вне зависимости от того, с которой вы планеты», — подчеркнули сотрудники ведомства.

Управление не стало разглашать координаты монолита.

«Мы себе вот это вот думали, случайно, не NASA ли здесь что-то затевает, не знаю, спутники запускают здесь или как?» — удивляется один из членов экипажа.

Он также предположил, что это художественная инсталляция, созданная по мотивам фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

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