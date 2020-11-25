Украина Пособия по безработице: кому и какую выплачивают госпомощь

2020-11-25 21:30 63

Размер помощи по безработице зависит от количества лет страхового стажа и средней зарплаты человека за последние 12 месяцев.

Об этом рассказали юристы, передает издание «Донецкие новости».

Если за последние 12 месяцев гражданин работал больше 6 месяцев, помощь будет назначаться как процент от средней зарплаты за этот период:

стаж до 2 лет – 50%;

стаж от 2 до 6 лет – 55%;

стаж от 6 до 10 лет – 60%;

стаж свыше 10 лет – 70%.

Со временем суммы выплат уменьшаются:

первые 90 календарных дней – 100% этой суммы;

в течение следующих 90 календарных дней – 80%;

далее – 70%.

Если за последние 12 месяцев человек работал менее 6 месяцев, либо был уволен по «квалифицирующей статье», выплаты назначаются в минимальном размере. На данный момент эта сумма составляет 1000 грн.

Максимальная выплата по безработице не может превышать 4-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан – на данный момент это 8 788 грн.

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Помощь по безработице максимум можно получать 360 дней (720 для лиц предпенсионного возраста) в течении 2-х лет с момента регистрации.

Молодежь после окончания учебы может получать помощь 180 дней в течение 2-х лет с момента назначения (обычно граждане вообще без страхового стажа не могут получить статус и помощь по безработице).

Внутренне перемещенные лица в случае отсутствия данных о страховом стаже и размере доходов, получают помощь 180 дней в течении 2-х лет с момента назначения в минимальном размере. После получения таких данных размер помощи пересматривается.

Помощь выплачивается не реже 2-х раз в месяц (с согласия безработного – 1 раз) через банковское учреждение. Запись о начале (отложении/ сокращении/ прекращении) выплаты помощи вносится в трудовую книжку, а после прекращения выплат – заверяется подписью сотрудника и печатью центра занятости.

Выплата помощи прекращается в случае:

окончания срока выплаты;

прекращения регистрации как безработного;

назначения помощи по беременности и родам (с дня получения права на помощь).

Больше оснований для прекращения нет.

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