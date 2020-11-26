Украина Украинские больницы могут принять еще 13 653 зараженых коронавирусом пациентов

2020-11-26 15:11 126

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в стране осталось 13 653 свободных койки  для больных Covid-19. 

"На сегодня отведены для лечения больных Covid-19 57 446 коек, из которых обеспечены кислородом 27 482 койки, свободных - 13 653", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине сегодня побил очередной антирекорд, за сутки подтвердился 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 677 189 человек, 317 395 (+9617 за сутки) выздоровели, 11 717 (+225) – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

Worldometer обнародовал новые данные о covid-19 - заражены уже более 60 млн

2020-11-26 15:45 140

Как не заразиться Covid-19: медики назвали самые опасные места на Новый год и Рождество

2020-11-26 14:14 182

Суточное число новых случаев Covid-19 в Киеве растет - Кличко назвал реальные цифры

2020-11-26 12:41 133

В Офисе Зеленского уже обсуждают введение локдауна - дата усиления карантинных мер

2020-11-26 11:40 1120

Еще новости в разделе "Украина"

Новые тарифы на коммуналку объявлены, сколько придется заплатить в декабре: "Снизили цену до..."

2020-11-26 20:00 126

Сильные снегопады надвигаются на Киев: детальный прогноз погоды в столице

2020-11-26 19:30 322

В Украине повысят пенсионный возраст и требования к стажу: что важно знать

2020-11-26 19:00 189

Осторожно, Украину заполонили фальшивые деньги: названы меры защиты

2020-11-26 18:30 133
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Новые тарифы на коммуналку объявлены, сколько придется заплатить в декабре: "Снизили цену до..." 2020-11-26 20:00 126
Сильные снегопады надвигаются на Киев: детальный прогноз погоды в столице 2020-11-26 19:30 322
В Украине повысят пенсионный возраст и требования к стажу: что важно знать 2020-11-26 19:00 189
Осторожно, Украину заполонили фальшивые деньги: названы меры защиты 2020-11-26 18:30 133

Лента

20:30 В Украине могут прекратить междугороднее сообщение: названо условие
20:00 Новые тарифы на коммуналку объявлены, сколько придется заплатить в декабре: "Снизили цену до..."
19:30 Сильные снегопады надвигаются на Киев: детальный прогноз погоды в столице
19:00 В Украине повысят пенсионный возраст и требования к стажу: что важно знать
18:30 Осторожно, Украину заполонили фальшивые деньги: названы меры защиты
18:00 "Слуга народа" Тищенко предлагает запретить общественный транспорт по субботам и воскресеньям
17:30 Не хотите платить, а придется: украинцев решили насильно обогревать
видео 17:00 Цена на газ в отопительный сезон может измениться
16:30 Украинцам следует готовиться к локдауну - СМИ
15:45 Worldometer обнародовал новые данные о covid-19 - заражены уже более 60 млн