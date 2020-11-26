Украина Украинские больницы могут принять еще 13 653 зараженых коронавирусом пациентов

2020-11-26 15:11 126

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в стране осталось 13 653 свободных койки для больных Covid-19.

"На сегодня отведены для лечения больных Covid-19 57 446 коек, из которых обеспечены кислородом 27 482 койки, свободных - 13 653", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине сегодня побил очередной антирекорд, за сутки подтвердился 15 331 новый случай инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 677 189 человек, 317 395 (+9617 за сутки) выздоровели, 11 717 (+225) – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

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