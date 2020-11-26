Осторожно, Украину заполонили фальшивые деньги: названы меры защиты

В Украине активизировались фальшивомонетчики. Не боясь никого и ничего аферисты продают фальшивые купюры в сети. Своим клиентам они предлагают настоящие 1,5 тысячи гривен обменять на фальшивые 5,5 тысяч.

Об этом сообщило украинское издание "Obozrevatel", журналисты которого провели расследование.

Отмечается, что, как правило, мошенники продают фальшивки в Telegram. Рекламу также можно увидеть и в других соцсетях. Даже встречались подобные объявления в Googlе.

Как выяснили журналисты, минимальный заказ – 1,5 тысячи гривен. За эту сумму обещают прислать либо 5,5 либо 5,6 тыс. грн. Все зависит от того, купюрой какого номинала вы хотите получить "посылку".

Аферисты нахваливают свой товар и обещают, что никто не сможет отличить фальшивку от настоящих купюр.

В то же время фальшивомонетчики советуют использовать не настоящие деньги в транспорте, в ларьках, на рынках: везде, где нет возможности проверить купюры с помощью специального оборудования.

Что еще интересно, злоумышленники просят оплачивать посылку фальшивок с помощью биткоинов: отследить кошелек практически невозможно, этим и пользуются преступники.

Уже оплаченные "деньги" доставляют кладами. Для этого отдельно нанимаются люди. Их задача получить "валюту" по "Новой почте" (если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права), а потом спрятать под деревом, рядом с домом.

Добавим, попытка сбыть фальшивые деньги может закончиться лишением свободы на срок от 3 до 12 лет за Статьей 199 Уголовного Кодекса Украины.

Как обезопасить себя от получения фальшивых денег:

- пользоваться безналичным расчетом;

- если есть возможность купить портативный детектор для денег, чтобы самостоятельно проверить купюру не отходя от продавца;

- обмен валют совершать в проверенных пунктах обмены или в банках;

- не нужно производить обмен мелких денег на крупные купюры в местах стихийной торговли или по просьбе случайных прохожих.

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