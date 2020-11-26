Украина Не хотите платить, а придется: украинцев решили насильно обогревать

2020-11-26 17:30 126

Некоторым украинцам цены на отопление непосильны, а потому они отключают батареи в своих квартирах от центральной магистрали и отапливаются индивидуально.

Так вот, подобного делать уже нельзя. Появилось решение Верховного Суда Украины, которым запрещается самовольно отключать квартиры от центрального отопления и переходить на индивидуальное.

Об этом сообщил «Обозреватель».

А вот если от центрального отопления захотят отключиться все жители дома, тогда, пожалуйста.

Отсоединиться от тепла индивидуально нельзя.

Верховый суд вынес такое решение (дело №229/4116/17), по иску жителя многоэтажки в Дружковке (Донецкой области).

Мужчине городской совет отказал в отключении его квартиры от сетей центрального отопления и устройстве индивидуального отопления жилого помещения, и он обжаловал это решение в суде. Пройдя все нижестоящие инстанции, житель Донбасса дошел до Верховного суда и получил отказ.

В итоге судьи постановили, что разрешение на отключение от сетей централизованного отопления и теплоснабжения может быть выдано только при условии отключения целого жилого дома.

Причем, решение об отключении дома от отопления должно подтверждаться копией протокола общего собрания жильцов дома.

Ранее сообщалось, что в Украине согласно закону должны ввести абонентскую плату на холодную и горячую воду, отопление и вывоз мусора.

Иными словами, на все вышеперечисленные услуги появится дополнительная плата, которая и будет отражена в платежках.

Введение абонплаты было отсрочено из-за карантина до момента, когда пройдет пять месяцев после снятия ограничений. Ограничения до сих пор не сняты, действует карантин выходного дня. Но, нардепы предлагают сократить сроки до 1 января 2021 года.

Впрочем, решение по этому поводу окончательно еще не принято.

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