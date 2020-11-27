Украина Как сэкономить на билетах "Укрзализныци" - появился простой способ не переплачивать

2020-11-27 20:33 140

"Укрзализныця" снизила стоимость предварительного бронирования билетов для туристических групп.

"Первыми шагами для улучшения взаимодействия с туроператорами и увеличения туристических перевозок является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов с 200 грн до 80 грн", - заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

По его словам, развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов компании.

"Мы убеждены, что в условиях пандемии Covid-19 железная дорога - самый безопасный вид транспорта, поэтому мы работаем над увеличением привлекательности поездов как для туристов, так и для туристического бизнеса", - отметил Жмак.

В пресс-службе добавили, что "Укрзализныця" планирует перевозить поездами не менее 50% внутренних туристов.

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