Украина Как сэкономить на билетах "Укрзализныци" - появился простой способ не переплачивать

2020-11-27 20:33 140

"Укрзализныця" снизила стоимость предварительного бронирования билетов для туристических групп.

"Первыми шагами для улучшения взаимодействия с туроператорами и увеличения туристических перевозок является снижение стоимости услуги предварительного бронирования билетов для групповых заказов с 200 грн до 80 грн", - заявил глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак.

По его словам, развитие внутреннего туризма железнодорожным транспортом остается одним из приоритетов компании.

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