Коронавирус Выдают кислород по очереди: названа одна из самых главных проблем украинских больниц

2020-11-28 12:00 70

 

В больницах Украины есть проблема с кислородными станциями, которые вовремя не модернизировали и не увеличили их количество.

Об этом рассказали "Апострофу" украинские медики.

"Раньше основными потребителями кислорода у нас была реанимация. В реанимации всего шесть коек, а у нас госпиталь сейчас на 120 коек", - рассказала врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк.

Медики подчеркивают, что раньше модернизацией кислородных станций никто не занимался. Не происходило это даже тогда, когда коронавирус уже был в стране.

"А этим нужно было заниматься еще тогда, когда не было такой потребности по всей Украине. Если в Черновицкой области у нас была проблема с кислородом еще в марте-апреле, то Киев в апреле даже не думал об этом. Если бы еще весной власти думали о модернизации кислородных станций и увеличении их количества, то сейчас проблема не стояла бы так остро", - отметила врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко.

Сейчас же власти и медики спохватились, активно выделяются деньги на О2. Однако пациентов, которым требуется кислород, стало в разы больше.

Но также отмечают не только финансвую сторону данной проблемы. Эксперты говорят, что в стране дефицит специалистов, которые могут модернизировать кислородные станции либо сделать разводку. Кроме того, не хватает и оборудования.

"Да, баллонов докупили, но для того, чтобы было достаточное давление в системе на 120 коек, нужна криоцистерна для кислорода. Купить ее сложно. Такие криоцистерны делают в Китае. Наша больница, конечно, заказала, но поставка будет, возможно, 25 декабря. А возможно и нет…" - сказала Вознюк.

Из-за этих проблем пациенты с коронавирусом в больницах вынуждены получать кислород по очереди.

"У нас было всего 4 точки дотации кислорода на 90 пациентов. И не раз так случалось, что когда ночью кому-то становилось плохо, из числа пациентов, которые не находились на кислородной поддержке, приходилось среди ночи забирать маску у тех больных, которые были на точке дотации", - отметила Кобевко.

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