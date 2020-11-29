Украина Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты: "За 15 лет..."

2020-11-29 14:30 434

 

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно, но не все смогут добиться выплат

Речь идет о гражданах, которые работают в трудных и вредных условиях. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала о подводных камнях и механизме компенсации льготных пенсий, пишет пресс-служба.

По закону украинцы должны выйти на пенсию раньше положенного срока, если 8-10 летя выполняли тяжелую работу, которая пагубно влияет на здоровье, однако часто у них возникают проблемы с получением заслуженных денег. В большинстве случаев трудности заключаются в закрытии предприятий, ведь тогда сложно доказать свое право на льготы.

"За 15 лет досрочная пенсия оплачивается за счет средств государства, их работодатели уже почти не возмещают. С 10 предприятий 8 не возмещают. Это 200 тысяч пенсионеров", - подчеркнула глава Минсоцполитики. - "Человек не может найти ни предприятие, ни документов, подтверждающих выполнение работ, дающих право на пенсию на льготных условиях".

В министерстве считают, что решить проблему поможет новый закон о накопительной пенсии, который уже передали в Верховную Раду на рассмотрение. Согласно инициативе, льготные пенсии для сотрудников на вредных работах должны финансироваться за счет повышения единого взноса. В зависимости от категории работ, предприятиям придется платить по ставке от 7% до 15% больше.

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