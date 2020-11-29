Спорт Тайсон не смог победить в бою после 15-летнего перерыва

2020-11-29 11:30 112

Бой между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью. Поединок состоялся в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс Центр".

Тайсон пытался атаковать на протяжении всего боя, но Джонс постоянно перемещался по рингу и успешно защищался. Оба боксера после боя заявили, что они не согласны с решением судей. Каждый из них назвал себя победителем.

Для 54-летнего Тайсона этот бой стал первым после 15-летнего перерыва. В последний раз до этого он дрался в 2005 году с ирландцем Кевином Макбрайдом и потерпел поражение техническим нокаутом в шестом раунде. 51-летний Джонс вышел в ринг впервые за 2,5 года.

Для обоих боксеров ничья стала первой в карьере. Тайсон за свою карьеру провел 59 боев, одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Джонс провел 76 боев, одержал 66 побед (47 - нокаутом) и потерпел девять поражений.

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