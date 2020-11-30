Спорт Лидеры мадридского Реала не сыграют против Шахтера - кого не заявил Зидан

2020-11-30 15:12 91

Капитан Реала Серхио Рамос, а также один из ее лидеров Эден Азар не попали в заявку мадридской команды на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера, который состоится во вторник, 1 декабря.

Заявку опубликовала пресс-служба мадридского гранда

Помимо Рамоса и Азара не смогут помочь команде Зидана в Киеве Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Федерико Вальверде и Лука Йович.

Зато в список из 21 футболиста вошли два футболиста, которые пропускали встречу четвертого тура с Интером — защитник Эдер Милитао и нападающий Карим Бензема.

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