Шахтер - Реал: история противостояния, прогноз поединка, готовность и положение команд в группе

Сегодня "Шахтер" принимает на НСК Олимпийском в Киеве "Реал" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб едет в Украину после обидного поражения в чемпионате Испании.
"Горняки" подходят к пятому туру группы на третьем месте. "Реал" опережает дончан лишь на 3 балла. После двух разгромных поражений от "Боруссии" "Шахтер" не потерял шансы на выход из группы. Но справиться с "Реалом" и "Интером" будет крайне сложно, хотя в матчах именно с этими клубами "горняки" набрали свои 4 балла в группе. Матч в Мадриде, особенно первый тайм, был и вовсе лучшим, что показал "Шахтер" в этой ЛЧ.
В уикенд команда Каштру минимально обыграла "Днепр-1". Матч получился напряженным, и единственный гол в поединке в самой концовке забил Тете. "
Реал" также не лучшим образом провел матч в чемпионате, проиграв дома "Алавесу". "Сливочные" не могут выиграть уже три матча подряд в Примере.
Сегодняшний матч станет четвертым в истории противостояния "Шахтера" и "Реала". У "Реала" две победы в Лиге чемпионов в 2015 году, а победа в первом туре в этом сезоне стала первой победой "Шахтера" над командой из Мадрида.
Группа В
1. "Боруссия" - 8 очков
2. "Реал" - 7
3. "Шахтер" - 4
4. "Интер" - 2
Посмотреть поединок "Шахтер" - "Реал"можно на канале "Футбол 1".
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