Спорт Шахтер - Реал: история противостояния, прогноз поединка, готовность и положение команд в группе

2020-12-01 14:12 91

Сегодня "Шахтер" принимает на НСК Олимпийском в Киеве "Реал" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб едет в Украину после обидного поражения в чемпионате Испании.

"Горняки" подходят к пятому туру группы на третьем месте. "Реал" опережает дончан лишь на 3 балла. После двух разгромных поражений от "Боруссии" "Шахтер" не потерял шансы на выход из группы. Но справиться с "Реалом" и "Интером" будет крайне сложно, хотя в матчах именно с этими клубами "горняки" набрали свои 4 балла в группе. Матч в Мадриде, особенно первый тайм, был и вовсе лучшим, что показал "Шахтер" в этой ЛЧ.

В уикенд команда Каштру минимально обыграла "Днепр-1". Матч получился напряженным, и единственный гол в поединке в самой концовке забил Тете. "

Реал" также не лучшим образом провел матч в чемпионате, проиграв дома "Алавесу". "Сливочные" не могут выиграть уже три матча подряд в Примере.

Сегодняшний матч станет четвертым в истории противостояния "Шахтера" и "Реала". У "Реала" две победы в Лиге чемпионов в 2015 году, а победа в первом туре в этом сезоне стала первой победой "Шахтера" над командой из Мадрида.

Группа В

1. "Боруссия" - 8 очков

2. "Реал" - 7

3. "Шахтер" - 4

4. "Интер" - 2

Посмотреть поединок "Шахтер" - "Реал"можно на канале "Футбол 1".

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