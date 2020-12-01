Коронавирус В Киеве новый антирекорд - за сутки подтверждено 1799 новых случаев COVID-19

2020-12-01 12:40 140

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1799 новых случаев коронавируса. Такие данные содержатся в обновленном отчете СНБО. Увы, но это новый антирекорд в столице.

Предыдущий антирекорд в Киеве был зафиксирован 29 ноября - тогда было подтверждено 1740 заражений.

За все время эпидемии в столице COVID-19 подтвердили уже у 72277 человек. Умерли от коронавируса 1323 -(31 человек за сутки), выздоровели - 22843.

В Киевской области зафиксировано 38528 случаев COVID-19 (841 новый случай за сутки). За время пандемии выздоровели 12880 человек (186 за сутки), умер 661 человек (13 за сутки).

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